ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты подтвердили кражу украинского зерна в Запорожской области

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 20:52
Оккупанты подтвердили кражу украинского зерна в Запорожской области Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Из оккупированных регионов Запорожской области отправили первый товарный поезд с зерном в Крым.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора", - заявил Балицкий.

При этом коллаборант добавил, что в будущем "поставки" зерна из оккупированных территорий увеличат в сотни раз.

"И это будет не 11 вагонов, а это будут сотни вагонов, тысячи вагонов", - рассказал Балицкий.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отправляет зерно, которое незаконно вывезла из Украины, с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Российское судно попало на спутниковый снимок.

Также мы писали, что в Лондоне призывают начать расследование относительно хищения зерна на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Запорожская область Мародерство продовольственный кризис Война России против Украины
NEWS
В Украине хотят запретить фейерверки
В Украине хотят запретить фейерверки
DAILY
Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти
Вадим ДенисенкоИсполнительный директор Украинского Института будущего, советник главы МВД Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти