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Россия вывела из-под санкций двух украинских предпринимателей

Новости » Экономика     21.04.2020 - 01:37
Россия вывела из-под санкций двух украинских предпринимателей
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина / Виталий Носач)

Это нардеп Вадим Новинский и бывший нардеп Андрей Киселев

Из российского санкционного списка исключили двух украинских предпринимателей, в чью сферу интересов входит металлургия. Об этом сообщил российский "Интерфакс".

Речь идет о Вадиме Новинском (народный депутат от партии "Оппозиционный блок") и Андрее Киселеве (народный депутат парламента 8 созыва, входил во фракцию партии "Оппозиционный блок").

Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет". Теперь они выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Новинский и Киселев вошли в этот перечень во время второй волны российских санкций в конце декабря 2018 года. Попавшим в санкционный список физлицам и подконтрольным им организациям автоматически блокируют безналичные денежные средства, ценные бумаги и имущество на территории России. Также им запрещено выводить капитал за пределы РФ.

Напомним, в 2018 году Россия подготовила пакет санкций против Украины, которые затрагивали интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц. Перед этим президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.

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