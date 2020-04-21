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Росія вивела з-під санкцій двох українських підприємців

Новини » Економіка     21.04.2020 - 01:37
Росія вивела з-під санкцій двох українських підприємців
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна / Віталій Носач)

Це нардеп Вадим Новинський і колишній нардеп Андрій Кисельов

З російського санкційного списку виключили двох українських підприємців, в чию сферу інтересів входить металургія. Про це повідомив російський "Інтерфакс".

Йдеться про Вадима Новинського (народний депутат від партії "Опозиційний блок") та Андрія Киселева (народний депутат парламенту 8 скликання, входив у фракцію партії "Опозиційний блок").

Новинський - співвласник холдингу "Метінвест", а Кисельова пов'язують з групою "УкрМет". Тепер вони виведені з переліку фізичних осіб, щодо яких діють спеціальні економічні заходи.

Новинський і Кисельов увійшли в цей перелік у другій хвилі російських санкцій в кінці грудня 2018 року. Фізособам і підконтрольним організаціям з цього списку автоматично блокують безготівкові грошові кошти, цінні папери та майно на території Росії. Також їм заборонено виводити капітал за межі РФ.

Нагадаємо, в 2018 році Росія підготувала пакет санкцій проти України, які зачіпали інтереси близько 360 підприємств і 50 фізичних осіб. Перед цим президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ про заходи у відповідь на антиросійські санкції України.

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