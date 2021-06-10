Россия высылает дипломата Северной Македонии

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Это ответная мера на действия Северной Македонии.
Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
Сегодня, 10 июня, в МИД РФ вызвали временно поверенного в делах Северной Македонии Оливера Чаушевская-Димовская. Ей вручили ноту об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.
"Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата Посольства России в Скопье", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 мая Северная Македония объявила, что высылает российского дипломата из страны. Однако о причинах такого решения не сообщалось.
Позже в МИД РФ заявили, что действия Северной Македонии в Москве являются "недружественным актом".
Ранее сообщалось, что Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.