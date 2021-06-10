Росія висилає дипломата Північної Македонії
Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в Москві. Це відповідна міра на дії Північної Македонії.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.
Сьогодні, 10 червня, в МЗС РФ викликали тимчасово повіреного в справах Північної Македонії Олівера Чаушевська-Дімовська. Їй вручили ноту про оголошення "persona non grata" співробітника посольства Північної Македонії в Москві.
"Дана міра є відповіддю на прийняте в травні північноморською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити persona non grata дипломата Посольства Росії в Скоп'є", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 травня Північна Македонія оголосила, що висилає російського дипломата з країни. Однак про причини такого рішення не повідомлялося.
Пізніше в МЗС РФ заявили, що дії Північної Македонії в Москві є "недружнім актом".
Раніше повідомлялося, що Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.
Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.