Росія висилає дипломата Північної Македонії

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії в Москві. Це відповідна міра на дії Північної Македонії .

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії .

Сьогодні, 10 червня, в МЗС РФ викликали тимчасово повіреного в справах Північної Македонії Олівера Чаушевська-Дімовська. Їй вручили ноту про оголошення "persona non grata" співробітника посольства Північної Македонії в Москві.

"Дана міра є відповіддю на прийняте в травні північноморською стороною нічим не мотивоване рішення оголосити persona non grata дипломата Посольства Росії в Скоп'є", - йдеться в повідомленні.