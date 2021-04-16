UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия высылает американских дипломатов и угрожает санкциями для бизнеса

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Российской Федерации заявил, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Накануне такое решение принял Белый дом.

Об этом сообщает ТАСС.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - заявил он.

При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.

"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса. Мы их будем держать про запас", - сказал он.

В частности, РФ может прекратить деятельность американских фондов, которые, по мнению Кремля, вмешиваются в российскую внешнюю политику.

"Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", - заявил глава российского МИДа.

Напомним, 15 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛавров
Читайте также
В России рекомендуют американскому послу поехать на консультации в США
В МИД Литвы вызвали российского посла: обеспокоены размещением войск РФ на границах Украины
Прогноз погоды