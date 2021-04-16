Росія висилає американських дипломатів і погрожує санкціями для бізнесу

"Десять дипломатів були включені в список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони поїхали із США. Ми відповімо на цю міру дзеркально. Запропонуємо теж десяти дипломатам США в РФ покинути нашу країну", - заявив він.

При цьому Лавров підкреслив, що РФ може прийняти болючі заходи для американського бізнесу, однак поки буде тримати їх про запас.

"У нас теж є можливості прийняти болючі заходи для американського бізнесу. Ми їх будемо тримати про запас", - сказав він.

Зокрема, РФ може припинити діяльність американських фондів, які, на думку Кремля, втручаються в російську зовнішню політику.

"Ми будемо обмежувати і припиняти діяльність на нашій території американських фондів, американських неурядових організацій, які, не приховуючи, безпосередньо втручаються в наше внутрішньополітичне життя", - заявив глава російського МЗС.