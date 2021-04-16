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Росія висилає американських дипломатів і погрожує санкціями для бізнесу

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів. Напередодні таке рішення прийняв Білий дім.

Про це повідомляє ТАСС.

"Десять дипломатів були включені в список, який нам був переданий, з проханням, щоб вони поїхали із США. Ми відповімо на цю міру дзеркально. Запропонуємо теж десяти дипломатам США в РФ покинути нашу країну", - заявив він.

При цьому Лавров підкреслив, що РФ може прийняти болючі заходи для американського бізнесу, однак поки буде тримати їх про запас.

"У нас теж є можливості прийняти болючі заходи для американського бізнесу. Ми їх будемо тримати про запас", - сказав він.

Зокрема, РФ може припинити діяльність американських фондів, які, на думку Кремля, втручаються в російську зовнішню політику.

"Ми будемо обмежувати і припиняти діяльність на нашій території американських фондів, американських неурядових організацій, які, не приховуючи, безпосередньо втручаються в наше внутрішньополітичне життя", - заявив глава російського МЗС.

Нагадаємо, 15 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень у Білому домі пояснили "шкідливою зовнішньою діяльністю" Росії.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати зі Сполучених Штатів десять російських дипломатів.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЛавров
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