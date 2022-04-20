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Россия высылает 21 бельгийского дипломата

Фото: Министерство иностранных дел РФ (trend.az)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 19 апреля, Россия сообщила послу Бельгии о том, что высылает из Москвы 21 бельгийского дипломата. Они должны покинуть территорию страны до 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

"Послу вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такое решение является местью за высылку российских дипломатов из стран Евросоюза. В частности, это касается Бельгии, где 21 российского дипломата 29 марта "попросили" покинуть страну после обвинения в шпионаже и распространении российского влияния.

При этом Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес ранее заявляла, что высылка российских дипломатов была не санкцией, а вопросом национальной безопасности.

Наряду с 21 бельгийским дипломатом, высланным из России, 15 нидерландских дипломатов также получили приказ покинуть страну. Ранее Нидерланды выслали из Гааги 17 российских дипломатов.

Напомним, в Киев вернулись 16 дипломатических представительств.

Мы также писали о том, что самолет РФ из-за санкций пролетел 15 тысяч километров.

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