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Почти самый длинный в мире рейс. Самолет РФ из-за санкций пролетел 15 тысяч километров

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Вторник 19 апреля 2022 11:06
Почти самый длинный в мире рейс. Самолет РФ из-за санкций пролетел 15 тысяч километров Фото: Самолет с дипломатами РФ преодолел 15 тыс километров (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Из-за закрытого неба над ЕС борту пришлось облететь большинство стран по маршруту

Самолету, который отправили из столицы РФ, чтобы доставить высланных российских дипломатов из Греции и Испании, пришлось пролететь в облет значительно более длинным путем из-за полного запрета полетов над территорией стран ЕС.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" и на онлайн-сервис мониторинга полетов Flightradar24.

Уточняется, что две страны, Испания и Греция, сделали одноразовое исключение для входа самолета в их воздушное пространство, чтобы россияне могли забрать дипломатов из этих государств. В то же время другие страны для этого рейса подобных исключений не делали.

"Общая длина полета составляла 15 163 километров. Это лишь немногим меньше, чем самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком", — говорится в сообщении.

Во время полета по маршруту Москва-Мадрид самолет должен был оставаться в международном авиапространстве, соблюдать ограничения. Это более чем вдвое увеличивало расстояние между пунктами, и самолету пришлось сделать большой круг.

Почти самый длинный в мире рейс. Самолет РФ из-за санкций пролетел 15 тысяч километров

Фото: Маршрут, по которому пришлось лететь россиянам из-за закрытого неба и санкций (flightradar)

Отправляясь из столицы Испании в Афины, самолет с РФ обошел Северную Африку и побережье Средиземного моря, избегая воздушного пространства Мальты и Италии. Пересекая воздушное пространство Ливии и направляясь в Египет, самолет повернул в сторону севера для подхода к Афинам.

Как пишет издание, полет россиян из Афин проходил в большинстве через "дружественное" воздушное пространство. Так, лайнер пролетел через Турцию, которая сейчас даже во время войны позволяет российским самолетам использовать свое авиапространство.

Далее полет россиян продолжился на восток, избегая зоны российского воздушного пространства вблизи Украины. Напомним, наша страна закрыла воздушное пространство для самолетов с первых часов российского вторжения 24 февраля.

Между тем временем мы писали, как работают санкции против РФ на Западе.

Также из-за ограничений против России появится самый длинный в мире рейс.

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