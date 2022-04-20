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Росія висилає 21 бельгійського дипломата

Фото: Міністерство закордонних справ РФ (trend.az)
Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 19 квітня, Росія повідомила послу Бельгії про те, що висилає з Москви 21 бельгійського дипломата. Вони повинні покинути територію країни до 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Росії.

"Послу вручена нота Міністерства про оголошення "persona non grata" співробітників посольства Бельгії в Москві, яким наказано покинути територію Російської Федерації до кінця дня 3 травня", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що таке рішення є помстою за висилку російських дипломатів з країн Євросоюзу. Зокрема, це стосується Бельгії, де 21 російського дипломата 29 березня "попросили" покинути країну після звинувачення в шпигунстві і поширенні російського впливу.

При цьому міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес раніше заявляла, що висилка російських дипломатів була не санкцією, а питанням національної безпеки.

Поряд з 21 бельгійським дипломатом, висланим з Росії, 15 Нідерландських дипломатів також отримали наказ покинути країну. Раніше Нідерланди вислали з Гааги 17 російських дипломатів.

Нагадаємо, в Київ повернулися 16 дипломатичних представництв.

Ми також писали про те, що літак РФ через санкції пролетів 15 тисяч кілометрів.

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