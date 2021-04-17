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Россия вышлет украинского консула после задержания в Санкт-Петербурге

Автор: РБК-Украина

Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

Об этом сообщили изданию "Коммерсантъ" два источника в МИД России.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - сказал один из собеседников в МИДе.

В то же время, замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24" заявил, что Киев в ближайшее время будет "решать вопрос о его возвращении домой".

Ранее сообщалось, что украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге (РФ), уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

В МИД Украины заявили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинского консула задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

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