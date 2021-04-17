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Росія вишле українського консула після затримання в Санкт-Петербурзі

Автор: РБК-Україна

Затриманий в Санкт-Петербурзі український консул Олександр Сосонюк буде висланий з Росії. Консул знаходиться під дипломатичним імунітетом і його не можуть заарештувати.

Про це повідомили виданню "Коммерсантъ" два джерела в МЗС Росії.

"Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон грата або обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні", - сказав один зі співрозмовників в МЗС.

У той же час, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі "Україна 24" заявив, що Київ найближчим часом буде "вирішувати питання про його повернення додому".

(новина доповнюється)

Раніше повідомлялося, що український консул, якого напередодні затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі (РФ), вже знаходиться на території дипмісії. Його затримували на кілька годин.

У МЗС України заявили, що найближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на зазначену провокацію з урахуванням існуючої практики

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що українського консула затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

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