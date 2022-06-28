UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия выпустила 11 ракет по Николаеву и ударила по Очакову из РСЗО

Фото: Россия выпустила 11 ракет по Николаеву и ударила по Очакову из РСЗО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска выпустили ночью по Николаеву около 11 ракет, часть сбила ПВО. Также враг обстрелял Очаков из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима во время видеообращения.

09:50. (Обновлено) По информации главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, россияне прямым попаданием ракет ударили по Очакову сегодня около 05:00 утра.

"Шесть раненых, из них 4 ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16 - летние. Два человека погибли. Среди них ребенок 6 лет! Разбор завалов продолжается", - написала она

По его словам руководителя области, последствия ракетных ударов по Николаеву сейчас уточняются.

При этом из-за обстрела Очакова, три человека погибли, а еще шесть получили ранения.

"Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме. Продолжается работа ГСЧС по разбору завалов", - рассказал Ким.

Напомним, вчера вечером российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Добавим, ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку оккупанты почти ежедневно обстреливают город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевракетный удар