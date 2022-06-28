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Росія випустила 11 ракет по Миколаєву і вдарила по Очакову з РСЗВ

Фото: Росія випустила 11 ракет по Миколаєву і вдарила по Очакову з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська випустили вночі по Миколаєву близько 11 ракет, частину збила ППО. Також ворог обстріляв Очаків з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час відеозвернення.

09:50. (Оновлено) За інформацією голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, росіяни прямим влучанням ракет вдарили по Очакову сьогодні близько 05:00 ранку.

"Шість поранених, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 та 16 - річні. Дві людини загинуло. Серед них дитина 6 років! Розбір завалів триває", - написала вона.

За словами керівника області, наслідки ракетних ударів по Миколаєву зараз уточнюються.

При цьому через обстріл Очакова, троє людей загинули, а ще шість отримали поранення.

"Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі. Триває робота ДСНС з розбору завалів", - розповів Кім.

Нагадаємо, вчора ввечері російські військові вкотре обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

додамо, раніше мер Миколаєва закликав по можливості евакуюватися, оскільки окупанти майже щодня обстрілюють місто.

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Миколаївракетный удар