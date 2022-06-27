Оккупанты вечером обстреляли Николаев кассетными снарядами
Фото: оккупанты вечером обстреляли Николаев кассетными снарядами (t.me/senkevichonline)
Вечером, 27 июня, российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
Как сообщает Военная комендатура обороны города, оккупанты применили "Ураган".
Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли, в том числе возле остановки общественного транспорта, уточнил Сенкевич.
Напомним в результате российских обстрелов Николаевской области в пятницу и субботу пострадали семь человек.
Ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку оккупанты почти ежедневно обстреливают город.
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