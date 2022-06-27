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Оккупанты вечером обстреляли Николаев кассетными снарядами

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Николаев, Понедельник 27 июня 2022 23:23
Оккупанты вечером обстреляли Николаев кассетными снарядами Фото: оккупанты вечером обстреляли Николаев кассетными снарядами (t.me/senkevichonline)
Автор: Артур Родивилов

Вечером, 27 июня, российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Как сообщает Военная комендатура обороны города, оккупанты применили "Ураган".

Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли, в том числе возле остановки общественного транспорта, уточнил Сенкевич.

Напомним в результате российских обстрелов Николаевской области в пятницу и субботу пострадали семь человек.

Ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку оккупанты почти ежедневно обстреливают город.

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