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Россия вынуждена проводить мобилизацию для продолжения своего наступления, - Залужный

Автор: Роман Мирончук

Вооруженные Силы Украины дали мощный отпор российским оккупантам. Для продолжения наступления они вынуждены проводить мобилизацию для формирования резерва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения.

"У российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", - отметил Залужный.

Напомним, жители Баштанки, Снигиревки и близлежащих сел в Николаевской области коктейлями Молотова уничтожили колонну оккупантов. После чего российские военные разбежались, сейчас их ищут по лесам охотники.

Мы также писали о том, что в результате обстрела телевышки в Киеве 1 марта было разрушено административное здание. На место сразу же прибыли спасатели, которые начали искать выживших. Пожар возник, после того, как прилетело два неизвестных боеприпаса.

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