Росія змушена проводити мобілізацію для продовження свого наступу, - Залужний

Збройні Сили України дали потужну відсіч російським окупантам. Для продовження наступу вони змушені проводити мобілізацію для формування резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, тому будемо захищати її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - зазначив Залужний.

За його словами, ворог втратив тактичну ініціативу і знизив темпи просування.

Нагадаємо, жителі Баштанки, Снігурівки і прилеглих сіл в Миколаївській області коктейлями Молотова знищили колону окупантів. Після чого російські військові розбіглися, зараз їх шукають по лісах мисливці.

Ми також писали про те, що в результаті обстрілу телевежі в Києві 1 березня було зруйновано адміністративну будівлю. На місце відразу ж прибули рятувальники, які почали шукати тих, хто вижив. Пожежа виникла, після того, як прилетіло два невідомих боєприпаси.

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