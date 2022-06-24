Россия вынуждена использовать на войне старые самолеты и пилотов-наемников, - британская разведка

"Использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту с "Вагнером", для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажей", - отмечается в сообщении.

Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь, считают в британской разведке.

Сообщается, что во время выполнения задач российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

"Это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование авионики", - говорится в сообщении.