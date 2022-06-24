Росія змушена використовувати на війні старі літаки і пілотів-найманців, - британська розвідка

"Використання відставних співробітників, які зараз працюють за контрактом з "Вагнером", для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, з усіх сил намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажів", - наголошується в повідомленні.

Ймовірно, це пов'язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого особового складу в Росії і її бойових втрат, вважають у британській розвідці.

Повідомляється, що під час виконання завдань російський пілот використовував комерційні пристрої GPS, а не російське військове навігаційне обладнання.

"Це, ймовірно, вказує на те, що літаки "Вагнера" є більш старими моделями Су-25 і що ВПС Росії не надають "Вагнеру" сучасне обладнання авіоніки", - йдеться в повідомленні.