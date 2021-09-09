Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО, - Казанский

Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО. Они едут на территорию РФ в поисках относительно высшей зарплаты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

Казанский объясняет, что Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов. "А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", - сказал он в коментарии РБК-Украина.