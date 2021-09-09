Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО, - Казанський

Представник Донецька в українській делегації ТКГ Денис Казанський заявив, що Росія змушує робітників переїжджати з ОРДЛО. Вони їдуть на територію РФ у пошуках щодо вищої зарплати.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".
Казанський пояснює, що Росія відчуває дефіцит робочої сили і фахівців.
"А на Донбасі досить багато металургів, шахтарів, машинобудівників. Ці кадри Росії потрібні, і вона прямо змушує їх переїжджати, влаштовуватися на інші підприємства. Вони не вимогливі, їм російські зарплати здаються дуже високими після існування в ОРДЛО", - сказав він в коментарі РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська компанія вивезла з окупованого Донбасу до Якутії 2 тисячі шахтарів.
РБК-Україна писало, що Москва до кінця поточного року планує видати на Донбасі мільйон російських паспортів.