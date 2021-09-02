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Россия вывезла две тысячи шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию

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Четверг 02 сентября 2021 21:46
Россия вывезла две тысячи шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию Фото: Россия вывезла две тысячи шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российская компания вывезла из оккупированного Донбасса в Якутию 2 тысячи шахтеров. Им всем выдали российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Промышленный холдинг "Колмар" организовал переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают.

Шахтерам и членам их семей уже предоставили российское гражданство и поселили в Нерюнгри.

Издание отмечает, что в 2016 году из оккупированного Донбасса вывезли 200 шахтеров.

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Донбасс Российская Федерация
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