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Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО, - Казанский

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Четверг 09 сентября 2021 09:02
Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО, - Казанский Фото: Россия заставляет рабочих выезжать из Донбасса (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский заявил, что Россия вынуждает рабочих переезжать из ОРДЛО. Они едут на территорию РФ в поисках относительно высшей зарплаты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

Казанский объясняет, что Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов.

"А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", - сказал он в коментарии РБК-Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что российская компания вывезла из оккупированного Донбасса в Якутию 2 тысячи шахтеров.

РБК-Украина писало, что Москва до конца текущего года планирует выдать на Донбассе миллион российских паспортов.

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Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы