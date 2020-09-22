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Россия "вымывает" украинское население из Крыма, - Кислица

Киев, Вторник 22 сентября 2020 10:49
Россия "вымывает" украинское население из Крыма, - Кислица
Фото: Сергей Кислица (flickr.com unisgeneva)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация пытается вытеснить из Крымского полуострова проукраинское население. За время аннексии в Крым были перевезены десятки, а то и сотни тысяч россиян.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, в ООН знают об этой проблеме.

"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема… Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму - она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму - максимально выдавить любого - будь это крымские татары или другое этническое меньшинство", - сказал Кислица.

По данным подконтрольного России управления статистики по Крыму, с 2014 года население полуострова выросло на 20 тысяч человек. В то же время в Офисе генпрокурора Украины сообщали, что за время аннексии из Крыма выехали около 48 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в июне Кислица направил письмо генсеку ООН, в котором сообщил о репрессиях со стороны РФ против жителей Крыма.

Также сообщалось, что Украина в ООН осудила нарушение прав детей в оккупированном Крыму.

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