Украина в ООН осудила нарушение прав детей в оккупированном Крыму

Фото: Сергей Кислица (ukraineun.org)

Россия проводит незаконную "паспортизацию" сирот в Крыму

Российская Федерация нарушает права детей во временно оккупированном Крыму. В частности, российские оккупационные власти незаконно предоставляют гражданство детям-сиротам.

Об этом заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица на открытых дебатах в Совете безопасности ООН.

По словам Кислицы, пока неизвестна судьба почти 5 тысяч детей-сирот и детей без родительской опеки, которые проживали на территории Крыма перед оккупацией, поскольку Россия взяла на себя управление заведениями по опеке за такими детьми.

В настоящее время фактически без родительской опеки находятся около 200 крымскотатарских детей из-за тюремного заключения их родителей по политическим мотивам. При этом дети подвергаются постоянным психологическим травмам из-за появления вооруженных людей во время обысков или арестов членов их семьи.

Кроме того, дети школьного возраста подвергаются так называемому военно-патриотическому российскому образованию в рамках милитаризации оккупированного полуострова. Школьников привлекают к военизированным движениям и специальным военным классам.

"Их готовят к войне", - отметил Кислица.

Напомним, ранее Украина в ООН призвала Россию принять все необходимые меры, чтобы не допустить незаконного перевода детей-сирот из Крыма за пределы украинской территории.

Добавим, на Донбассе фиксируют массовые вербовки детей в незаконные вооруженные формирования пророссийских боевиков.

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Автор: Дмитрий Левицкий