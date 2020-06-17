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Украина в ООН просит отреагировать на репрессии РФ против жителей Крыма

Новости » Политика     17.06.2020 - 01:31
Украина в ООН просит отреагировать на репрессии РФ против жителей Крыма
Фото: Сергей Кислица (УНИАН)

Кислица сообщил о насильственной паспортизации крымчан

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генсеку ООН, в котором поинформировал о репрессиях против жителей временно оккупированного Россией Крыма. Он попоросил реакции на эти нарушения.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, Кислица сообщил о продолжении насильственной паспортизации жителей полуострова.

"Принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины", - заявил украинский дипломат.

Он рассказал, что если жители Крыма отказываются получать российские паспорта, их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве владеть собственным имуществом.

"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в обращении постпреда до генсека ООН.

Также в письме указано, что украинская сторона обратилась к генсеку ООН с просьбой отреагировать соответствующим образом на нарушение РФ международного права.

Ранее Российская Федерация запретила въезд жителям Донбасса без российского паспорта.

РБК-Украина писало, что посол Соединенных штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин сам назвал Крым украинской территорией.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ООНКрым
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