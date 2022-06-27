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Россия на выходных ударила ракетами по Украине на 200 млн долларов, - Forbes

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 23:07
Россия на выходных ударила ракетами по Украине на 200 млн долларов, - Forbes Фото: Россия на выходных выпустила по Украине десятки ракет (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

За минувшие выходные российские войска выпустили по Украине ракет порядка на 200 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Сообщается, что, судя по данным Командования воздушных сил ВСУ и местных администраций, за 25-26 июня Россия выпустила по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет.

Около 30 ракет были запущены по Житомирской области, еще 20 - по Черниговской области (атакован учебный центр "Десна"), зафиксированы прилеты в Киевской, Хмельницкой, Львовской и Днепропетровской областях, а также Харькове и Николаеве.

Кроме того, от 4 до 6 крылатых ракет Х-101 были выпущены по Киеву со стратегических самолетов Ту-95 и Ту-160 . В других случаях применялись "Точка-У", Х-22, "Оникс", "Искандер" и "Калибр".

Исходя из оценочной стоимости, Forbes отмечает, что только за эти два дня Россия выпустила по Украине ракет на сумму от 150 млн до 220 млн долларов.

Отметим, сегодня Россия продолжила наносить ракетные удары по Украине, в частности, с Курской области были запущены ракеты Х-101 по Кременчугу. Одна из них попала в торговый центр, на данный момент известно о гибели не менее 13 человек.

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