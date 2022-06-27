Росія на вихідних вдарила ракетами по Україні на 200 млн доларів, - Forbes

За минулі вихідні російські війська випустили по Україні ракет порядку на 200 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Повідомляється, що, судячи з даних Командування повітряних сил ЗСУ та місцевих адміністрацій, за 25-26 червня Росія випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет.

Близько 30 ракет були запущені по Житомирській області, ще 20 - по Чернігівській області (атаковано навчальний центр "Десна"), зафіксовані прильоти в Київській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях, а також Харкові та Миколаєві.

Крім того, від 4 до 6 крилатих ракет Х-101 були випущені по Києву зі стратегічних літаків Ту-95 і Ту-160 . В інших випадках застосовувалися "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер" і "Калібр".

Виходячи з оціночної вартості, Forbes зазначає, що лише за ці два дні Росія випустила по Україні ракет на суму від 150 млн до 220 млн доларів.