ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія на вихідних вдарила ракетами по Україні на 200 млн доларів, - Forbes

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 червня 2022 23:07
Росія на вихідних вдарила ракетами по Україні на 200 млн доларів, - Forbes Фото: Росія на вихідних випустила по Україні десятки ракет (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

За минулі вихідні російські війська випустили по Україні ракет порядку на 200 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Повідомляється, що, судячи з даних Командування повітряних сил ЗСУ та місцевих адміністрацій, за 25-26 червня Росія випустила по Україні від 60 до 80 далекобійних ракет.

Близько 30 ракет були запущені по Житомирській області, ще 20 - по Чернігівській області (атаковано навчальний центр "Десна"), зафіксовані прильоти в Київській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях, а також Харкові та Миколаєві.

Крім того, від 4 до 6 крилатих ракет Х-101 були випущені по Києву зі стратегічних літаків Ту-95 і Ту-160 . В інших випадках застосовувалися "Точка-У", Х-22, "Онікс", "Іскандер" і "Калібр".

Виходячи з оціночної вартості, Forbes зазначає, що лише за ці два дні Росія випустила по Україні ракет на суму від 150 млн до 220 млн доларів.

Зазначимо, сьогодні Росія продовжила завдавати ракетних ударів по Україні, зокрема, з Курської області були запущені ракети Х-101 по Кременчуку. Одна з них влучила в торговий центр, на даний момент відомо про загибель не менше 13 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися