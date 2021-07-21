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Россия выделила 3 млн долларов для решения водной проблемы в Крыму

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Среда 21 июля 2021 19:20
Россия выделила 3 млн долларов для решения водной проблемы в Крыму Фото: Россия выделила 3 млн долларов для решения водной проблемы в Крыму (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Правительство Российской Федерации решило направить 3 млн долларов из резервного фонда на решение водной проблемы в оккупированном Крыму. Выделенные средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство России.

"Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов", - говорится в сообщении.

В российском правительстве ожидают, что это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в оккупированный Крым в объеме не менее 10 тысяч кубометров в сутки.

Напомним, в начале июля в РФ заявили, что проблему с водой в оккупированном Крыму помогли решить ливни. Накопленных в водохранилищах запасов хватит на два ближайших года.

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