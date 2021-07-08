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В России заявили, что ливни решили водную проблему в оккупированном Крыму

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Симферополь, Четверг 08 июля 2021 20:43
В России заявили, что ливни решили водную проблему в оккупированном Крыму Фото: в Крыму все водохранилища наполнились водой на два года (twitter.com/rosbaltru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Проблему с водой в оккупированном Крыму помогли решить ливни. Накопленных в водохранилищах запасов хватит на два ближайших года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, оккупационные власти в Крыму начинают работы по обновлению очистных сооружений на полуострове и ливневой канализации.

"У нас проблемы с очисткой вод, и президент (РФ Владимир Путин - ред.) не просто так сказал и дал мне прямое поручение посмотреть по очистным Черноморского побережья Кавказа и Крыма", - уточнил Хуснуллин.

Напомним, в июне и начале июля на Крым обрушились ливни, в результате которых в зоне наводнений оказались несколько городов. Так, в Керчи, Ялте, Бахчисарае и прилегающих районах затопило сотни домов, более 2000 человек были эвакуированы.

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