Росія виділила 3 млн доларів для вирішення водної проблеми в Криму

Уряд Російської Федерації вирішив направити 3 млн доларів з резервного фонду на вирішення водної проблеми в окупованому Криму. Виділені кошти підуть на обв'язку свердловин питної води, розвіданих цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Росії .

"Ця процедура передбачає встановлення обладнання, необхідного для експлуатації джерела, а також проведення робіт, пов'язаних з його захистом від зовнішніх впливів. Частину субсидії також планується направити на будівництво водоводів", - йдеться в повідомленні.

У російському уряді очікують, що це дозволить забезпечити додаткову подачу води в окупований Крим в обсязі не менше 10 тисяч кубометрів на добу.