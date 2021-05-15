"Россия выбрала путь конфронтации": Чехия отреагировала на список "недружественных стран"

Утверждение правительством России так называемого списка "недружественных стран" является еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с Европейским союзом и его союзниками. Эта мера РФ полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Мы считаем эту процедуру Российской Федерации еще одним шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таким и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях, особенно в отношении обязательства ее подписантов обеспечить надлежащее функционирование дипломатических миссий и принципа недискриминации между государствами", - говорится в заявлении МИД Чехии.

В министерстве выразили сожаление, что Россия "выбирает путь конфронтации в ущерб себе", поскольку такой шаг будет иметь косвенное влияние на развитие контактов между обычными гражданами, для туризма или развития торговых отношений.

"Этот акт российского правительства не меняет первоначального решения по ограничению количества работников посольства Российской Федерации в Праге. В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Чехии.