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Россия вводит войска на оккупированный Донбасс: появились первые видео

Автор: Сергей Новиков

После признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" на оккупированный Донбасс начали заходить первые подразделения Вооруженных сил России. Они должны выполнять якобы миротворческие функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские Telegram-каналы.

В частности, публикуются видео с первыми подразделениями российских военных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На них запечатлен проход колонн военной техники. При этом российские СМИ пока не сообщают о вхождении "миротворцев" на Донбасс.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "ЛДНР" и введении российских войск на оккупированный Донбасс.

На фоне этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сектор национальной безопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме.

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