Россия вводит войска на оккупированный Донбасс: появились первые видео

После признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" на оккупированный Донбасс начали заходить первые подразделения Вооруженных сил России. Они должны выполнять якобы миротворческие функции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские Telegram-каналы.
В частности, публикуются видео с первыми подразделениями российских военных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На них запечатлен проход колонн военной техники. При этом российские СМИ пока не сообщают о вхождении "миротворцев" на Донбасс.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о признании так называемых "ЛДНР" и введении российских войск на оккупированный Донбасс.
На фоне этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сектор национальной безопасности и обороны будет работать в круглосуточном режиме.