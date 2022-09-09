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Россия может ввести визовый режим для украинцев

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Москва, Пятница 09 сентября 2022 12:05
Россия может ввести визовый режим для украинцев Фото: Россия может ввести визовый режим для украинцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия уже рассматривает возможность введения визового режима с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве заявили, что пока решение не принято.

"Поэтому мы посмотрим и будем делать наши шаги, исходя из наших собственных интересов. Не обязательно всё должно быть сделано зеркально. Вопрос стоит о том, отвечать зеркально или не отвечать. Решение не принято", - заявили в РФ.

Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с РФ после ее полномасштабного вторжения. Из-за войны не работают контрольные пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью.

Кроме того, Украина ввела визовый режим с РФ с 1 июля.

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