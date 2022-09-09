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Росія може ввести візовий режим для українців

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Москва, П'ятниця 09 вересня 2022 12:05
Росія може ввести візовий режим для українців Фото: Росія може ввести візовий режим для українців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вже розглядає можливість введення візового режиму з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми це питання обговорюємо з різними відомствами. Тут потрібно брати до уваги весь набір факторів, в тому числі гуманітарний. Ми не хочемо ускладнювати життя тим українським громадянам, які хочуть покинути країну або зону бойових дій і попрямувати в Росію", - заявили в МЗС РФ.

У відомстві заявили, що поки рішення не прийнято.

"Тому ми подивимося і будемо робити наші кроки, виходячи з наших власних інтересів. Не обов'язково все повинно бути зроблено дзеркально. Питання стоїть про те, відповідати дзеркально або не відповідати. Рішення не прийнято", - заявили у РФ.

Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ після її повномасштабного вторгнення. Через війну не працюють контрольні пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю.

Крім того, Україна ввела візовий режим з РФ з 1 липня.

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