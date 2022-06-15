Россия ввела в Украину дополнительную БТГ. Бои за Северодонецк продолжаются

"По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа", - говорится в сообщении.

К тому же на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска.

"В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа", - рассказывают в Генштабе.

Кроме того, на Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать ВСУ из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм", - говорят военные.

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