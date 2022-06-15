Росія ввела в Україну додаткову БТГ. Бої за Сєвєродонецьк тривають

"За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу", - йдеться в повідомленні.

До того ж на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

"В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, - розповідають в Генштабі.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстрілювати ЗСУ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм", - кажуть військові.

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