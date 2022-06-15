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Ситуация на фронте в Украине: актуальная карта сегодня

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Украина, Среда 15 июня 2022 14:50
Ситуация на фронте в Украине: актуальная карта сегодня Фото: русские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий на Украине по данным на среду, 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

Ситуация на фронте в Украине: актуальная карта сегодня

Судя по карте, ВСУ имеют определенные успехи на Запорожском направлении (в районе Гуляйполя), Васильевки (в направлении Орехова), Зеленодольска, Марьинки (Донецкая область), Балаклее и Чугуева (Харьковская область).

Российские оккупанты не покидают намерений захватить Славянск и Краматорск Донецкой области. Также войска сконцентрированы на Луганском направлении.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 750 военных.

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