Ситуация на фронте в Украине: актуальная карта сегодня
Появилась актуальная карта боевых действий на Украине по данным на среду, 15 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.
Судя по карте, ВСУ имеют определенные успехи на Запорожском направлении (в районе Гуляйполя), Васильевки (в направлении Орехова), Зеленодольска, Марьинки (Донецкая область), Балаклее и Чугуева (Харьковская область).
Российские оккупанты не покидают намерений захватить Славянск и Краматорск Донецкой области. Также войска сконцентрированы на Луганском направлении.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 750 военных.
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