Ситуация на фронте в Украине: актуальная карта сегодня

Появилась актуальная карта боевых действий на Украине по данным на среду, 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP .

Российские оккупанты не покидают намерений захватить Славянск и Краматорск Донецкой области. Также войска сконцентрированы на Луганском направлении.

Судя по карте, ВСУ имеют определенные успехи на Запорожском направлении (в районе Гуляйполя), Васильевки (в направлении Орехова), Зеленодольска, Марьинки (Донецкая область), Балаклее и Чугуева (Харьковская область).

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 750 военных.

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