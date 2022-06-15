Россия ввела в Украину дополнительную БТГ. Бои за Северодонецк продолжаются
Вечером среды, 15 июня, бои за Северодонецк продолжаются. Кроме того, Кремль увеличил численность войск РФ в Украине на 1 БТГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
"По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа", - говорится в сообщении.
К тому же на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска.
"В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа", - рассказывают в Генштабе.
Кроме того, на Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать ВСУ из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
"Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм", - говорят военные.
К тому же:
- На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
- На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы.
- На Харьковском направлении основные усилия врага сосредотачиваются на удержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на государственную границу Украины к северу от Харькова.
- На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления на направлении "Изюм - Славянск". Враг безуспешно вел штурмовые действия на направлении "Довгенькое - Краснополье". Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили кафиров отойти.
- На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.
- На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях "Васильевка - Яковлевка" и "Васильевка - Берестово". Оккупанты отошли.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания подразделений наших войск на другие направления противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
- На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.
- В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские кафиры развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь.
Как сообщалось, ранее была опубликована актуальная карта боевых действий в Украине на 15 июня.
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 750 военных.
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