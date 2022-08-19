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Россия впервые с начала июля не заявляла о захвате новых территорий, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке о ситуации на фронте отмечает, что в четверг армия РФ впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных приобретениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Другие выводы аналитиков ISW:

  • По оценке экспертов ISW, российские силы пытались атаковать к югу от Северска (города в Донецкой области) и к северо-востоку от соседнего с ним Бахмута. Кроме того, армия РФ продолжает наступательные операции около Донецка, в том числе к северу, западу и юго-западу от города.
  • Как отмечают эксперты Института изучения войны, российские силы осуществили неудачную попытку наступления на Запорожском направлении, в частности, от Егоровки к Шевченково - оба этих населенных пункта расположены к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей.
  • Министерство обороны России, вероятно, пытается создать информационный фон для будущих "операций под чужим флагом" на Запорожской атомной электростанции. В связи с этим ISW напоминает о высказываниях российских военных, которые обвиняют ВСУ в подготовке провокации на ЗАЭС. Она якобы должна совпасть по времени с визитом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, по даннім британской разведки, Кремль может расценить провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

По оценке ISW, оккупационные силы, скорее всего, изменят дату референдумов об аннексии.

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