Россия впервые с начала июля не заявляла о захвате новых территорий, - ISW

Другие выводы аналитиков ISW:

По оценке экспертов ISW, российские силы пытались атаковать к югу от Северска (города в Донецкой области) и к северо-востоку от соседнего с ним Бахмута. Кроме того, армия РФ продолжает наступательные операции около Донецка, в том числе к северу, западу и юго-западу от города.

Как отмечают эксперты Института изучения войны, российские силы осуществили неудачную попытку наступления на Запорожском направлении, в частности, от Егоровки к Шевченково - оба этих населенных пункта расположены к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей.

Министерство обороны России, вероятно, пытается создать информационный фон для будущих "операций под чужим флагом" на Запорожской атомной электростанции. В связи с этим ISW напоминает о высказываниях российских военных, которые обвиняют ВСУ в подготовке провокации на ЗАЭС. Она якобы должна совпасть по времени с визитом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, по даннім британской разведки, Кремль может расценить провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

По оценке ISW, оккупационные силы, скорее всего, изменят дату референдумов об аннексии.

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