RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вперше з початку липня не заявляла про захоплення нових територій, - ISW

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні про ситуацію на фронті зазначає, що в четвер армія РФ вперше з 6 липня не повідомила про будь-які територіальні надбання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Інші висновки аналітиків ISW:

  • За оцінкою експертів ISW, російські сили намагалися атакувати на південь від Сіверська (міста в Донецькій області) і на північний схід від сусіднього з ним Бахмута. Крім того, армія РФ продовжує наступальні операції біля Донецька, в тому числі на північ, захід і південний захід від міста.
  • Як зазначають експерти Інституту вивчення війни, російські сили здійснили невдалу спробу наступу на запорізькому напрямку, зокрема, від Єгорівки до Шевченкового - обидва цих населених пункти розташовані на схід від кордону Донецької та Запорізької областей.
  • Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається створити інформаційний фон для майбутніх "операцій під чужим прапором" на Запорізькій атомній електростанції. У зв'язку з цим ISW нагадує про висловлювання російських військових, які звинувачують ЗСУ в підготовці провокації на ЗАЕС. Вона нібито повинна збігтися за часом з візитом в Україну генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Кремль може розцінити провал військових у захопленні всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

За оцінкою ISW, окупаційні сили, імовірно, змінять дату референдумів про анексію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України