Росія вперше з початку липня не заявляла про захоплення нових територій, - ISW

Інші висновки аналітиків ISW:

За оцінкою експертів ISW, російські сили намагалися атакувати на південь від Сіверська (міста в Донецькій області) і на північний схід від сусіднього з ним Бахмута. Крім того, армія РФ продовжує наступальні операції біля Донецька, в тому числі на північ, захід і південний захід від міста.

Як зазначають експерти Інституту вивчення війни, російські сили здійснили невдалу спробу наступу на запорізькому напрямку, зокрема, від Єгорівки до Шевченкового - обидва цих населених пункти розташовані на схід від кордону Донецької та Запорізької областей.

Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається створити інформаційний фон для майбутніх "операцій під чужим прапором" на Запорізькій атомній електростанції. У зв'язку з цим ISW нагадує про висловлювання російських військових, які звинувачують ЗСУ в підготовці провокації на ЗАЕС. Вона нібито повинна збігтися за часом з візитом в Україну генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Кремль може розцінити провал військових у захопленні всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.

За оцінкою ISW, окупаційні сили, імовірно, змінять дату референдумів про анексію.

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