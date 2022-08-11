Россия думает о переносе "референдума" и готовит еще один батальон, - ISW
Российские оккупанты формируют в Орловской области еще один так называемый добровольческий батальон, а также думают о переносе "референдума" об аннексии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По сообщению института, украинские чиновники оценили взрыв в Крыму 9 августа как начало контрнаступления Украины на юге. Эксперты предполагают, что ВСУ ожидают интенсивные сражения в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.
Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки на авиабазу в оккупированном Россией Крыму".
Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила, по меньшей мере, восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Российские официальные лица "остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму".
- Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, изменят дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.
- Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.
- Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.
- Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.
- Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.
- Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.
- Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.
- Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.
Напомним, что 9 августа в оккупированному Крыму прогремели взрывы на авиабазе в Новофедоровке.
После этого ВСУ подтвердили уничтожение 9 самолетов на авиабазе.
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