ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия впервые с начала июля не заявляла о захвате новых территорий, - ISW

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 05:49
Россия впервые с начала июля не заявляла о захвате новых территорий, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке о ситуации на фронте отмечает, что в четверг армия РФ впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных приобретениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Другие выводы аналитиков ISW:

  • По оценке экспертов ISW, российские силы пытались атаковать к югу от Северска (города в Донецкой области) и к северо-востоку от соседнего с ним Бахмута. Кроме того, армия РФ продолжает наступательные операции около Донецка, в том числе к северу, западу и юго-западу от города.
  • Как отмечают эксперты Института изучения войны, российские силы осуществили неудачную попытку наступления на Запорожском направлении, в частности, от Егоровки к Шевченково - оба этих населенных пункта расположены к востоку от границы Донецкой и Запорожской областей.
  • Министерство обороны России, вероятно, пытается создать информационный фон для будущих "операций под чужим флагом" на Запорожской атомной электростанции. В связи с этим ISW напоминает о высказываниях российских военных, которые обвиняют ВСУ в подготовке провокации на ЗАЭС. Она якобы должна совпасть по времени с визитом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

Напомним, по даннім британской разведки, Кремль может расценить провал военных в захвате всей Донецкой области как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

По оценке ISW, оккупационные силы, скорее всего, изменят дату референдумов об аннексии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ
Зеленский назвал единственное условие для переговоров с РФ
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом