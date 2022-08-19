Росія вперше з початку липня не заявляла про захоплення нових територій, - ISW
Фото: російські військові (Getty Images)
Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні про ситуацію на фронті зазначає, що в четвер армія РФ вперше з 6 липня не повідомила про будь-які територіальні надбання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
Інші висновки аналітиків ISW:
- За оцінкою експертів ISW, російські сили намагалися атакувати на південь від Сіверська (міста в Донецькій області) і на північний схід від сусіднього з ним Бахмута. Крім того, армія РФ продовжує наступальні операції біля Донецька, в тому числі на північ, захід і південний захід від міста.
- Як зазначають експерти Інституту вивчення війни, російські сили здійснили невдалу спробу наступу на запорізькому напрямку, зокрема, від Єгорівки до Шевченкового - обидва цих населених пункти розташовані на схід від кордону Донецької та Запорізької областей.
- Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагається створити інформаційний фон для майбутніх "операцій під чужим прапором" на Запорізькій атомній електростанції. У зв'язку з цим ISW нагадує про висловлювання російських військових, які звинувачують ЗСУ в підготовці провокації на ЗАЕС. Вона нібито повинна збігтися за часом з візитом в Україну генсека ООН Антоніу Гутерріша.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Кремль може розцінити провал військових у захопленні всієї Донецької області як невдачу в досягненні своїх максималістських цілей в Україні.
За оцінкою ISW, окупаційні сили, імовірно, змінять дату референдумів про анексію.
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