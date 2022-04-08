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Россия впервые с 2020 года нарушила воздушное пространство Финляндии

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Хельсинки, Пятница 08 апреля 2022 15:56
Россия впервые с 2020 года нарушила воздушное пространство Финляндии Фото: российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии (wikimedia by Alexander Mishin)
Автор: Сергей Новиков

Министерство обороны Финляндии зафиксировало первое с 2020 года нарушение воздушного пространства российским самолетом. Пограничная служба уже расследует инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на yle.fi.

Сообщается, что российский самолет вошел в финское небо в районе Порвоо в Финском заливе. Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло около 06:00 и продолжалось около трех минут.

Также сообщается, что воздушное пространство нарушил самолет типа Ил-96-300.

"Это было первое нарушение в этом году, предыдущее было в июле 2020 года", - сообщил представитель министерства Кристиан Ваккури.

По оперативным причинам Минобороны не комментирует, поднимались ли на перехват военные истребители.

Напомним, ранее в марте российские самолеты с ядерными бомбами нарушили воздушное пространство Швеции.

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