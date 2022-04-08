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Росія вперше з 2020 року порушила повітряний простір Фінляндії

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Гельсінкі, П'ятниця 08 квітня 2022 15:56
Росія вперше з 2020 року порушила повітряний простір Фінляндії Фото: російський літак порушив повітряний простір Фінляндії (wikimedia by Alexander Mishin)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство оборони Фінляндії зафіксувало перше з 2020 року порушення повітряного простору російським літаком. Прикордонна служба вже розслідує інцидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle.fi.

Повідомляється, що російський літак увійшов у фінське небо в районі Порвоо у Фінській затоці. Ймовірне порушення повітряного простору сталося близько 06:00 і тривало близько трьох хвилин.

Також повідомляється, що повітряний простір порушив літак типу Іл-96-300.

"Це було перше порушення в цьому році, попереднє було в липні 2020 року", - повідомив представник міністерства Крістіан Ваккурі.

З оперативних причин Міноборони не коментує, чи піднімалися на перехоплення військові винищувачі.

Нагадаємо, раніше в березні російські літаки з ядерними бомбами порушили повітряний простір Швеції.

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