Российские самолеты с ядерными бомбами нарушили воздушное пространство Швеции

В воздушное пространство Швеции 2 марта вошли четыре российских самолета - два штурмовика Су-24 в сопровождении двух истребителей Су-27, которые вылетели с калининградской авиабазы. Штурмовики были оснащены ядерным оружием, "что ясно показали российские пилоты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Из-за конфликта в Украине шведские ВВС были приведены в повышенную готовность и могли заблаговременно увидеть, что пилоты направляются в небо над Готландом, шведским островом в Балтийском море.

Вооруженные силы страны отказались от официальных комментариев по поводу того, были ли эти два штурмовика оснащены ядерным оружием, однако заявили, что нарушение воздушного пространства должно было быть преднамеренным.

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно для страны, находящейся в состоянии войны. Мы проанализировали инцидент, и ясно, что я не могу исключить неправильную навигацию, но все указывает на то, что они намеренно нарушили границы Швеции", - сказал начальник ВВС Карл-Йохан Эдстром.

Нарушение шведской территории продолжалось около минуты.

Швеция, которая является нейтральной страной и не входит в НАТО, развернула два истребителя JAS 39 Gripen, которые сделали снимки российских самолетов, подтвердившие, что они оснащены ядерным оружием.