Россия возьмет под охрану "границы ЛДНР"

Россия после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" возьмет под охрану их "границы". Об этом говорится в "договорах", внесенных на рассмотрение Государственной думы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Системы обеспечения законодательной деятельности".
В этих "договорах" указано, что Россия получает право "использовать" военную инфраструктуру "ЛДНР", а также взять под охрану "границы".
В "соглашениях" также говорится, что Россия получит право строительства и использования военных баз на территориях "ЛДНР". Кроме того, они будут проводить консультации о совместной обороне.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и сразу распорядился ввести российские войска на оккупированный Донбасс.
РБК-Украина опубликовало первые видео с российскими военными колоннами, которые заходят в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.