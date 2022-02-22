Россия возьмет под охрану "границы ЛДНР"

Россия после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" возьмет под охрану их "границы" . Об этом говорится в "договорах", внесенных на рассмотрение Государственной думы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Системы обеспечения законодательной деятельности" .

В этих "договорах" указано, что Россия получает право "использовать" военную инфраструктуру "ЛДНР", а также взять под охрану "границы".

В "соглашениях" также говорится, что Россия получит право строительства и использования военных баз на территориях "ЛДНР". Кроме того, они будут проводить консультации о совместной обороне.