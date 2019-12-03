ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия является угрозой и нет смысла этого скрывать, - министр обороны Эстонии

Новости » Политика     03.12.2019 - 09:30
Россия является угрозой и нет смысла этого скрывать, - министр обороны Эстонии
Фото: Юри Луйк (flickr.com eu2017ee)

Министр обороны Эстонии также прокомментировал слова Макрона о необходим диалоге с Россией

Потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия является угрозой. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает ERR.

Луйк отметил, что нет никакого смысла скрывать то, что Россия является угрозой.

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить", - заявил Луйк.

Луйк также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходим дополнительном диалоге с Россией. Он к этому относится скептически.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", - отметил Юри Луйк.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Отметим, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для улучшения с ней отношений.

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать Цемаха
Новости Украины Российская ФедерацияЭстония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь