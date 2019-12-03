Россия является угрозой и нет смысла этого скрывать, - министр обороны Эстонии

Фото: Юри Луйк (flickr.com eu2017ee)

Министр обороны Эстонии также прокомментировал слова Макрона о необходим диалоге с Россией

Потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия является угрозой. Об этом заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает ERR.

Луйк отметил, что нет никакого смысла скрывать то, что Россия является угрозой.

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить", - заявил Луйк.

Луйк также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходим дополнительном диалоге с Россией. Он к этому относится скептически.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", - отметил Юри Луйк.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Отметим, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для улучшения с ней отношений.