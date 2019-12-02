ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Генсек НАТО заявил о необходимости улучшения отношений с Россией

Новости » Политика     02.12.2019 - 13:27
Генсек НАТО заявил о необходимости улучшения отношений с Россией
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг считает, что Россия является и останется в будущем самым большим соседом НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для улучшения с ней отношений. Об этом он рассказал в интервью немецкому каналу ARD, сообщает DW.

Столтенберг считает, что Россия является и останется в будущем самым большим соседом НАТО.

"Мы должны вести диалог с Россией, чтобы изменить к лучшему наши отношения... Мы выступаем за переговоры с Россией о контроле над вооружениями", - добавил он.

Он считает, что подход НАТО в отношениях с Москвой заключается в "запугивании и диалоге", и Германия всегда была "сильным сторонником этого подхода".

Столтенберг высказался также о спорах вокруг девятой статьи договора НАТО, вызванных заявлением президента Франции Эммануэля Макрона. По словам главы альянса, пятая статья является ключевым положением договора.

"До тех пор, пока потенциальные агрессоры знают, что нападение на одного члена вызовет ответ всего альянса, на нас никто не нападет", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Россия стремится заключить пакетное соглашение по газу, - Оржель Зеленский о деоккупации Донбасса: те, кто за Россию, могут уехать
Новости Украины НАТОРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь